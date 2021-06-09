سفير جمهورية كوريا يتفقد عددا من المصانع بجنوب بورسعيد

كلف اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، المهندس عمرو عثمان بالقيام بجولة ميدانية برفقة هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا لدى مصر ، وذلك عقب اجتماع المحافظ مع السفير لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ يرافقه سفير جمهورية كوريا مصنع أفينا للأدوات الكهربائية ومصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بجنوب بورسعيد، واستمعا لشرح موجز عن سير العمل ومعدلات الإنتاج والتصدير داخل المصنعين.



ومن جانبه، أشاد سفير جمهورية كوريا بالتطور الصناعى الذى حققته محافظة بورسعيد مؤخرا، لافتا أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات والصناعات وتشجع الدول للتعاون معها فى مختلف المجالات، مؤكدا رغبة السفارة الكورية بالتعاون المثمر مع المحافظة فى مجال دعم الصناعة و الإنتاج.

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