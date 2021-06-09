ياسين التهامي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في أسيوط

تلقى المنشد الديني الشيخ ياسين التهامي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الإيمان العام في أسيوط.



وأكد ياسين التهامي، أن الوقاية خير والعلاج خير وأن كل منها يكمل الاخر ويجب علينا الأخذ بالاسباب والتوكل علي الله؛ دعيا جميع المواطنين بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأشاد التهامي بالجهود المقدمة من خلال الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط.



كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمركز رعاية طفل قلتة بحي غرب مدينة أسيوط وذلك ضمن 13 مركزا تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم .



رافقه خلال الزيارة محمد بشير رئيس حي غرب والدكتورة أماني ألبرت مدير المركز الصحي، حيث اطمأن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة واتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

والتقى المحافظ بعض المواطنين عقب حصولهم على التطعيم بالمركز مشيدًا بإقبالهم على التسجيل والحصول على اللقاح مشيرًا إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 13 مركزًا التي تم تحديدها بمراكز المحافظة هي (المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق - مستشفى الايمان العام بالأربعين بحي غرب - وحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " - وحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج "طريق أسيوط – سوهاج الزراعي" - مقر المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بحي غرب - مقر شركة البترول بجحدم - مركز صحة ديروط - مركز صحة منفلوط - مركز صحة أبنوب - مركز صحة الفتح - رعاية طفل قلتة بحي غرب - مركز صحة البدارى) بالاضافة إلى مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل PCR بمستشفى الصدر في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.