السيسي يوجه بتحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموًا في منظمة تنمية المرأة..نائبات البرلمان: خطوة جادة لدعم قضاياها والنهوض بدورها..ويؤكدن: لا سقف لأحلامنا وطموحاتنا فى عهد القيادة السياسية

تضامن النواب:

ملف المرأة المصرية حظي بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

برلمانية:

الرئيس عبد الفتاح السيسى أنصف المرأة وضمن حقوقها

نائبة:

قضايا المرأة فى الخارج جزء لا يتجزأ عن قضاياها فى مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.

ووجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.

كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.

كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.

ووجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.

ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من نائبات البرلمان، بجهود القيادة السياسية ، ودعمها اللامتناهٍ لـ ملف قضايا المرأة بوجه عام ، مؤكدين أن المرأة المصرية تعيش عصرها الماسي فى ظل عهد الرئيس السيسي.

بداية قالت النائبة، سلوى أبو الوفا عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه لا أحد ينكر أن ملف المرأة المصرية حظي بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وثقته اللامتناهية في قدراتها، وإمكانياتها، لافتة إلى أنه و بفضل دعمه المستمر، حصلت المرأة على حقوقها كاملة، وتم تمكينها فى مختلف المجالات الاجتماعية ، الاقتصادية ، والسياسية، وغيرها من الامتيازات غير المسبوقة ، معقبة: "في عهد الرئيس السيسي ، لم يعد هناك سقفا لطموحاتنا، وهذا هو العصر الماسي للمرأة ".

وأشارت" أبو الوفا “ في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد » إلى أنه وعلى مدار الـ 7 سنوات الماضية، الرئيس السيسي انتصر للمرأة المصرية ، وفتح لها العديد من الآفاق الجمة ، والتي لم تتح لها في عقود طويلة مضت ، إقرارا واعترافا منه بأهمية دور المرأة ، وتقديم الدعم الكافي لها ، لإثبات ذاتها ومكانتها ، وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل مصر ورفعة شأن هذا الوطن.

وأشادت عضو لجنة التضامن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة ، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على النهوض بدور المرأة في كافة دول الأعضاء، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها.

وأكدت “ أبو الوفا ” أن توجيه السيسي بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة ، بمثابة خطوة سباقة ، الهدف منها إعطاء احصائيات كاملة ودقيقة ، عن معدل نسب الأمية ، البطالة ، و الفقر ، والوقوف على مشاكلها ، لإيجاد حلول مثلى وفعالة .

من جانبها أشادت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن تحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد القيادة السياسية ، وهذا التوجيه استكمال لمسيرة الرئيس لحصول المرأة على حقوقها كاملة.

وأكدت " الضبع " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنصف المرأة ، وضمن حقوقها ، بل وأعطاها المزيد من المكتسبات الغير مسبوقة ، والتى كانت تتطمح للوصول إليها منذ عقود طويلة ، لافتة إلى أن أبرز هذه المكتسبات تمثلت فى تعيينها بالنيابة العامة ، ومجلس الدولة ،علاوة على تمكينها في كافة المناصب الحكومية وفي شتى المجالات، إقرارا بدورها ، و لإثبات جدارتها في إدارة الملفات المهمة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بالفترة الحالية ، لها خطوات سباقة مع شعوب دول العالم أجمع ، لتقديم الدعم والمساندة لكل من يطلب العون ، مؤكدة أنه وبتوجيهات و جهود القيادة السياسية الحكيمة ، ستظل مصر دائما وأبدا بلد الريادة ، ولها ثقلها بين دول العالم .

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة على كافة الأصعدة المختلفة ، نجد أنه تمكن من دعمها ، ومناصرتها ، تمثل ذلك في حرصه الشديد على تمكينها اقتصاديا ، اجتماعيا ، وسياسيا، وتقديم كل صور المساعدة الممكنة لها ، مؤكدة أن الرئيس السيسي كان قارئا للمشهد الخاص بملف المرأة المصرية ، ودائما ما ينظر للمجتمع ، وثقل مهارات عناصره الفعالة ، والمؤثرة ، لإخراج جيل يقوم على أسس سليمة ، و واضحة ، معقبة:"المرأة هى أساس بناء الأسرة المصرية ، وإيمانا بهذا المبدأ انطلقت توجيهات الرئيس السيسي".

وفى سياق متصل، ثمنت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، توجيهات القيادة السياسية ، بشأن تحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة ، مشيرة إلى أن هذا التوجيه بمثابة خطوة إيجابية لصالح قضايا المرأة بصفة عامة، وليس فقط المرأة المصرية.

وأشارت" النقاش “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" إلى أنه لايمكن فصل قضايا المرأة فى مصر، عن قضايا المرأة فى أي بلد آخر ، حيث إن قضايا المرأة بالخارج بمثابة جزء لا يتجزأ من قضاياها بالداخل ، لافتة إلى أن هذا التوجية متسق مع إيمان الرئيس السيسي بدور المرأة، وعظيم أهميتها فى شتى مجالات الحياة ، ويستحق التحية والتقدير في واقع الأمر .