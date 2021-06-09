ضبط 100 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 100 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص (سائق - مقيم بمحافظة شمال سيناء ) بالتردد على دائرة المركز والإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه مستخدماً سيارة .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها ، وبحوزته (عدد 67 لفافة من نبات الهيدرو المخدر وزنت 100 كيلو جرام ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .