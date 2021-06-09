رزاق سيسيه يغيب عن الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم.. اعرف السبب

تأكد غياب رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بسبب خضوعه لجراحة في الركبة يوم الأحد المقبل .

واستقر الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري على خضوع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول والمعار من الزمالك لجراحة في الركبة يوم الأحد المقبل .

وكان محمد عنان طبيب الفريق قد حاول خلال فترة تأهيل اللاعب من خلال العلاج الطبيعي لتلاشي خضوعه لعملية جراحية ولكن عدم استجابته لمرحلة العلاج الطبيعي جعلته يستقر على خضوعه لعملية جراحية .

وغادر رزاق سيسيه في 14 مايو الماضي إلي كوت ديفوار لاستكمال علاجه عقب الاصابة التي لحقت به بالتهاب في وتر "الصابونة" الجزء الأمامي من الركبة.

ورفع محمد عنان، طبيب فريق الاتحاد السكندري، التقرير الخاص باللاعب إلى حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير الكرة، الذي وافق على سفر سيسيه إلى بلاده لاستكمال علاجه هنالك.