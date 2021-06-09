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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغييرات بمجلس إدارة اتحاد العمال..حسن شحاتة أمينا عاما خلفا للراحل وهب الله

اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر

استقر مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، في اجتماعه المنعقد اليوم ، على اختيار حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، لمنصب الأمين العام للاتحاد، خلفًا للأمين العام الراحل محمد وهب الله، الذي وافته المنية مايو الماضي.

واعلن مصدر باتحاد العمال، في تصريحات لصدي البلد ،عن اختيار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، للمؤسسة الاجتماعية، واختيار خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، لقرية الأحلام، واختيار
عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيميائية، لاتحاد شباب العمال والنشء.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال، الساعة 3 عصر اليوم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة عدد من القرارات المهمة، وفي مقدمتها اختيار منصب الأمين العام، وكذلك المسئول عن المؤسسة الاجتماعية العمالية.

وجاء اختيار حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، خلفًا للنائب محمد وهب الله، الذي وافته المنية مايو الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا. 

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