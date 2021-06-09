الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبات على الأندية المشاركة في اقتراح دوري السوبر الأوروبي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا مشتركًا مع الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي، ومشاركة ستة أندية بها.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاربعاء، فقد قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز معاقبة الأندية الستة التي سبق وأعلنت مشاركتها في البطولة ماليا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

وقالت مصادر قريبة من الشبكة، إنه تم وضع تسوية أخرى تقتضي بتغريم الأندية في حالة الانضمام لمشروع مماثل في المستقبل بقيمة مالية تزيد على 20 مليون جنيه استرليني بجانب خصم 30 نقطة.

وشارك مقترح دوري السوبر الأوروبي، كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).