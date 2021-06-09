تفاصيل جديدة بشأن أسباب تأجيل الكاف قرعة أمم إفريقيا في الكاميرون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن تأجيل قرعة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون بسبب الخشية من انتشار فيروس كورونا.

وأرجعت تقارير إعلامية إفريقية أن سبب تأجيل إجراء مراسم قرعة كان الكاميرون إلى نشوب أزمة بعد رفض الرعاة توقيع عقود مع الكاف الأمر الذى يخالف اللوائح المالية للبطولة القارية.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وجود مشاكل فى الآونة الأخيرة بين اللجنة المنظمة المحلية والوفد المراقب.

أوضحت التقارير الإعلامية الإفريقية إمكانية تأجيل بطولة أمم افريقيا أو نقلها من الكاميرون للمرة الثانية بعد أن استضافتها مصر 2019 بسبب عدم جاهزية الكاميرون.

كان عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة مدير أكاديميات النادي الأهلى كشف عن تفاصيل جديدة فى ملف أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تأجيل بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون : الموضوع ضبابي ولم يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أي شئ بشأن هذا الملف الشائك.

أضاف شطة : “ جميع الخيارات ممكنة ، لكن الكاف في حيرة ومن الممكن أن يطلب تاجيل البطولة القارية مجددا أو يقرر إذا هناك بلد يستطيع تنظيمها.. حقيقي الدنيا بايظة داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم”.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قرر تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون بحسب ما أعلن عبر موقعه الرسمي.

وكان من المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو الجاري، في الكاميرون.

تعرف علي سبب التأجيل

ويأتي سبب التأجيل بسبب جائحة كورونا التي تعيق على حركة التنقلات في القارة. وجاء التأجيل بطلب من "كاف" وهو ما وافقت عليه اللجنة المحلية المنظمة للبطولة. ولم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموعد الجديد لإجراء القرعة، على أن يحدد في الفترة المقبلة.

وسوف تقام بطولة إفريقيا فى نسختها القادمة في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير للعام المقبل وسوف يشارك في البطولة 24 منتخبا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري إلى نهائيات البطولة القارية المقرر إقامتها فى الكاميرون بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للمسابقة.