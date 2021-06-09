ضبط 15 ألف لتر سولار بمخزن في القاهرة قبل بيعها "سوق سوداء"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجارى .

وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها وجود مخزن ملك (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المطرية يقوم بتجميع كمية من السولار .



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط بداخله حوالى (15) تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى (15) ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء ، كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط مالك المخزن .

