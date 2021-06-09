سفير فرنسا بالقاهرة: مصر أحد أقطاب الاستقرار النادرة في المنطقة ..فيديو

قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة إن مصر تمثل أحد أقطاب الاستقرار النادرة في هذه المنطقة التي تنتابها العديد من الأزمات بالعالم العربي مؤكدا أنه من مصلحة أوروبا وفرنسا المساهمة في استقرار مصر وأمنها والتحقيق لذلك فالتعاون بين مصر وفرنسا في المجال الأمني يعد أحد عوامل تحقيق الاستقرار.

وأضاف روماتيه خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أنه عملنا على مدى السنوات الماضية على توريد عدد من المعدات اللازمة من أجل تحديث القوات المسلحة وأيضا على صعيد التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين الضباط .

وتابع سفير فرنسا لدى القاهرة أنه تم وضع آلية دولية معروفة باسم “كوفاكس” تسمح لمختلف الدول ولا سيما المتقدمة بشراء اللقاحات بـ تسهيلات الحصول على اللقاحات.

وأشار روماتيه إلى أن الحصول على التطعيم في فرنسا كما في مصر، ومن المهم أيضا التفكير في مرحلة ما بعد الكوفيد.