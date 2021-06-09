عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر أحد أقطاب الاستقرار النادرة في المنطقة ..فيديو

سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة

قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة إن مصر تمثل أحد أقطاب الاستقرار النادرة في هذه المنطقة التي تنتابها العديد من الأزمات بالعالم العربي مؤكدا أنه من مصلحة أوروبا وفرنسا المساهمة في استقرار مصر وأمنها والتحقيق لذلك فالتعاون بين مصر وفرنسا في المجال الأمني يعد أحد عوامل تحقيق الاستقرار.

 

سفير فرنسا : مؤتمر السودان لم يكن لينعقد لولا دور مصر.. فيديو

وأضاف روماتيه خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أنه عملنا على  مدى السنوات الماضية على توريد عدد من المعدات اللازمة من أجل تحديث القوات المسلحة وأيضا على صعيد التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين الضباط .

 

وتابع سفير فرنسا لدى القاهرة أنه تم وضع آلية دولية معروفة باسم “كوفاكس” تسمح لمختلف الدول  ولا سيما المتقدمة بشراء اللقاحات بـ تسهيلات الحصول على اللقاحات.

 

وأشار روماتيه إلى أن الحصول على التطعيم في فرنسا كما في مصر، ومن المهم أيضا التفكير في مرحلة ما بعد الكوفيد. 

 

 

لقاحات العالم العربى اوروبا تسهيلات السنوات الماضية

ترشيحاتنا

سفير فرنسا بالقاهرة : مصر تحقق أعلى معدل نمو في العالم رغم كورونا..فيديو

الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

حكم قائمة المنقولات الزوجية .. اعرف كل أحكامها وضوابطها

تونس تعلن بدء موجة رابعة من كورونا.. والصحة توضح حقيقة اللقاحات الفاسدة

للتغلب على الحر الشديد.. نصائح للمواطن في الشارع

حزب المصريين:30 يونيو أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية من مصير مظلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

حريق هائل في القدس وبدء إخلاء السكان وإغلاق الطرق.. فيديو

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

شاهد .. نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لـ مرتضى منصور

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

باقة الـ500 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سيدان فى السوق المصري | صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ