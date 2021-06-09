الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك دعماً لقدرات محدودي ومتوسطي الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزي قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي، وكذا متوسطي الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.