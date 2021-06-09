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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والذهبى.. هبة مجدي تخطف الأنظار فى جلسة تصوير مبهرة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هبة مجدي صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وارتدت هبة مجدي فستاناً يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي، واستعرضت من خلالها مجوهراتها، ما نال إعجاب متابعيها.

ولاقت إطلالة هبة مجدي اعجاب متابعيها وجمهورها، وأشادوا بجمالها ورشاقتها.

وشاركت هبة مجدي مؤخرا في مسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

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