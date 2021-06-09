الإسماعيلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بمحافظات الجمهورية

أعلن نادى الإسماعيلى عن مواعيد الاختبارات لضم ناشئين وبراعم جدد من محافظات الجمهورية وفقا لتوجهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لبناء قاعدة عريضة من الناشئين المتميزين .

ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات فى محافظة الشرقية منتصف الشهر الجارى “16 يونيو” بمركز شباب الصالحية القديمة من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وفي القاهرة اعتبارا من يوم 21 يونيو الجارى بمركز شباب الساحل بمنطقة شبرا مصر “محطة مترو الخلفاوي” من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء .



وسيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات فى باقى المحافظات بعد انتهاء الإجراءات والتجهيزات اللازمة.