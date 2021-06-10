عطاء بلا انقطاع.. طفرة بمجال الإسكان الاجتماعي في سيناء خلال عهد الرئيس السيسي

شهدت الفترة التي تولي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة من الإنجازات في مسيرة التنمية على أرض شمال سيناء، أهمها قطاع الإسكان الاجتماعي، إذ كانت هناك العديد من المشروعات التي كانت مجرد أحلام تراود ابناء شمال سيناء، وأصبحت حقيقة واقعة،وتغيرت الصورة تماما وعادت الحياة إلى طبيعتها بعد أن تم القضاء علي نسبة كبيرة من الإرهاب.

وفي هذا الصدد، نتناول أهم هذه المشروعات تباعا من أجل تجسيد القرارات التي اتخذها السيسي من أجل النهوض بخطوات التنمية علي ارض المحافظة من بينها مشروع الاسكان الاجتماعي ومدينة رفح الجديدة .



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إن قطاع الإسكان الاجتماعي في المحافظة يعتبر علامة بارزة، حيث يجري إقامة حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتضم 2136 وحدة سكنية، علي مساحة 90 م2، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنهاء 50 عمارة سكنية، والتي تضم 1200 وحدة سكنية، حيث تم تسكين 1000 أسرة، وهم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح .

وأكد اللواء شوشة، أنه يجري تنفيذ مدينة رفح الجديدة بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيها ، وتتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية، وقد تم الانتهاء من التنفيذ المرحلة الاولي من المدينة التي تضم 10 آلاف وحدة سكنية، خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.



41 عمارة سكنية:

وأكد اللواء شوشة، أنه تم انتهاء العمل من 41 عمارة سكنيه بمدينه رفح الجديدة، باجمالي 656 شقه و 6 مباني خدميه محطه بنزين وسنترال وبريد ومسجد ونقطة شرطه و نقطه مطافي، بتكلفة مالية 473 مليون جنيه، وجارِ الانتهاء من تشطيب 43عمارة أخرى ضمن المرحلة الأولى، ليصبح إجمالي عدد العمارات 84 عمارة أرضي وثلاثة أدوار بإجمالي 1344 وحدة سكنية بمساحة 120 متر مسطح لكل شقه، بالإضافة إلى الشروع فى إنشاء 7 مباني خدمية وحضانات، وتم الانتهاء من تحديد الفئات المستحقة وضوابط الإقامة في المدينة الجديدة.

كما تم الانتهاء من خطة رفع كفاءة مساكن قرية الروضة وتوابعها، ب 538 منزلا، بينها 375 بالقرية الأم ، و 163 فى التوابع السكنية للقرية ، إضافة ل 51 منزل آيلة للسقوط تم إزالته، وإنشائها بالكامل من جديد ،.وتم إنشاء مركز شباب متكامل.



ومن جانبه، أكد المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، والتي تشرف علي تنفيذ مشروع ترميم وانشاء عمارات المساعيد ، أن المرحلة الاخيره من مشروع الترميم تتضمن إزالة 10 عمارات وإعادة إنشائها بتكلفة 80 مليون جنيه، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية تكلفة أو مبالغ مالية.



أشار المهندس ناجي، إلى أن مشروع إعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد بلغت تكلفته الإجمالية 445 مليونا و700 ألف جنيه، حيث بدأ العمل في عملية الترميم على خمس مراحل بإجمالى 54 عمارة سكنيه ، بإزالة الحوائط والواجهات القديمة المتهالكة والصرف الصحي القديم وتدعيم الأعضاء الخرسانية من أعمدة وكمرات وأسقف على حسب حالتها الانشائية، وتكلف ذلك 105 ملايين و700 ألف جنيه، وتم تسليمها لأصحابها بالفعل فور الانتهاء من عمليات الترميم.



وأضاف رئيس المنطقة، أن المراحل التالية تضمنت إزالة وإعادة إنشاء باقى العمارات على 3 مراحل اخري بتكلفة إجمالية تبلغ 340 مليون جنيه، حيث تم تسليم العمارات السكنية، التي تم الانتهاء منها إلى أصحابها، وتتبقى المرحلة الثامنة والأخيرة الجارى الإعداد لتنفيذها خلال أيام لإعادة تسليمها إلى أصحابها والإقامة بها مرة أخرى بعد إنشائها وتجهيزها بالمرافق الأساسية.



وفي نفس السياق ..أضاف المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ، أنه تم إنشاء 5591 وحدة إسكان ما بين بدوي ومنخفض التكاليف وإداري واجتماعي وخدمي .. كما يجري -إنشاء 65 منزلا بدويا بتكلفة 35.6 مليون جنيه؛ منها 40 منزلا بالحسنة (25 منزلا بمدينة الحسنة و15 منزلا بتجمع الأصابعة التابع لقرية القسيمة)، و25 منزلا بمدينة نخل خطة العام المالي 2020_2021م .

وأشار المهندس رضوان ، إلى أنه خلال العام المالي الماضي ، تم إنشاء 50 منزلا بدويا بتكلفة، 28.1 مليون جنيه مناصفة بين مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء؛ بواقع 25 منزلا بكل مركز، كما تم افتتاح 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية ، وهى ضمن 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة اسكان اجتماعى .. حيث تم الانتهاء من 50 عمارة تضم 1200 وحدة سكنية فى منطقة السبيل بالعريش وتسليمها الى المنقولين من رفح والشيخ زويد.





