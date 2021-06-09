احترس .. حك مكان لدغات البعوض يزيد من خطر الإصابة بالعدوى

فى فصل الصيف نتعرض لـ لدغات البعوض بشكل متكرر ولكن هل تعلم أن هذا الأمر يعرضك لمخاطر صحية كارثية خاصة عندما يتقوم بحك الأماكن التى لدغها البعوض.

قالت الطبيبة الروسية تاتيانا رومانينكو، لا ينبغي حك مكان لدغات البعوض نهائيا لأنه يسبب أضرارا صحية خطيرة مثل الإصابة بالعدوى والتقيح.



ووفقا لموقع “روسيا اليوم ” فقد أوضحت “تاتيانا” في لقاء تلفزيوني : أن حك مكان لدغات البعوض يزيد من خطر الإصابة بالعدوى خاصة في الطقس الحار، وقد يظهر جرح كبير مع تورم وتقيح بدلا من موضع اللدغة غير المؤذي رغم ألمه، وتسبب مضاعفات عديدة للإنسان يتم تحديدها حسب حالة الجهاز المناعي للشخص المصاب بـ لدغات البعوض وقد تتسب فى تكون خراج مما يتطلب التدخل الجراحي.

أشارت “تاتيانا” إلى أن الإنسان قد يصاب بحساسية فى الأماكن التى أصابتها لدغات البعوض وقد تتطور الحالة وتتورم مناطق لدغات البعوض .

وأضافت “تاتيانا” قائلة: عندما نقوم بحك مكان اللدغة، يبدأ الجرح بالنزف ويصاحبه خروج بعض المواد النشطة بيولوجيا بهدف وقف النزيف مما يحدث سلسلة أخرى من التفاعلات الكيميائية الحيوية ما قد يسبب الوذمة .

والخطير فى الأمر أن البعوض يمكن أن ينقل العدوى والأمراض ، لذلك من المهم سرعة التوجه للطبيب إذا ارتفعت حرارة الجسم بعد لدغة البعوض .