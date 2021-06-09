عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. حك مكان لدغات البعوض يزيد من خطر الإصابة بالعدوى

قالت الطبيبة الروسية
قالت الطبيبة الروسية تاتيانا رومانينكو، لا ينبغي حك مكان لدغ

فى فصل الصيف نتعرض لـ لدغات البعوض بشكل متكرر ولكن هل تعلم أن هذا الأمر يعرضك لمخاطر صحية كارثية خاصة عندما يتقوم بحك الأماكن التى لدغها البعوض.

قالت الطبيبة الروسية تاتيانا رومانينكو، لا ينبغي حك مكان لدغات البعوض نهائيا لأنه يسبب أضرارا صحية خطيرة مثل الإصابة بالعدوى والتقيح.

أعراض حساسية الطعام .. اكتشفها بسرعة للنجاة من المضاعفات

أسرار حساسية البعوض


ووفقا لموقع “روسيا اليوم ” فقد أوضحت “تاتيانا” في لقاء تلفزيوني : أن حك مكان لدغات البعوض يزيد من خطر الإصابة بالعدوى خاصة في الطقس الحار، وقد يظهر جرح كبير مع تورم وتقيح بدلا من موضع اللدغة غير المؤذي  رغم ألمه، وتسبب مضاعفات عديدة للإنسان يتم تحديدها حسب حالة الجهاز المناعي للشخص المصاب بـ لدغات البعوض وقد تتسب فى تكون خراج مما يتطلب التدخل الجراحي.

أشارت  “تاتيانا” إلى أن الإنسان قد يصاب بحساسية فى الأماكن التى أصابتها لدغات البعوض وقد تتطور الحالة وتتورم مناطق لدغات البعوض .

وأضافت “تاتيانا” قائلة: عندما نقوم بحك مكان اللدغة، يبدأ الجرح بالنزف ويصاحبه خروج بعض المواد النشطة بيولوجيا بهدف وقف النزيف مما يحدث سلسلة أخرى من التفاعلات الكيميائية الحيوية ما قد يسبب الوذمة .

والخطير فى الأمر أن البعوض يمكن أن ينقل العدوى والأمراض ، لذلك من المهم سرعة التوجه للطبيب إذا ارتفعت حرارة الجسم بعد لدغة البعوض .

لدغات البعوض أضرار صحية أضرار الباعوض أضرار لدغة الباعوض أضرار لدغات الباعوض اخبار صحة

موضوعات متعلقة

دراسة علمية: التهاب اللثة يزيد خطر الإصابة بالخرف ويضر بالصحة العقلية

تعرف على طرق طبيعية وفعالة للتخلص من التهاب القولون

علاج التهابات اليد .. 8 حلول لأشهر المشكلات

كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: سعداء بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر

الذهب يرتفع عالمياً ويسجل 1893.80 دولار للأونصة

نوكيا تعلن عن أرخص هواتفها الجديدة Nokia C01 Plus

7 سنوات من الإنجازات..17 مشروعا لتنمية وتطوير الصناعة خلال حكم السيسي

رسميا .. اوبل تكشف عن جراند لاند الفيس ليفت موديل 2022.. صور

دكتورة بيطرية: الفطر الأسود غير معدى وحالات الإصابة به نادرة ومرتبطة بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

خاص| تعرف على آخر تطورات المرحلة العلاجية لـ حسام عاشور

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

شاهد .. نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لـ مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ