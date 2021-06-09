عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال لقائه بمحمود الهباش .. القصبي: حل القضية الفلسطينية يدعم السلام فى العالم

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

أكد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى أن حل القضية الفلسطينية يدعم السلام فى العالم، والمسألة لن تستقيم إلا بحل القضية الفلسطينية القضية والعالم به توترات ونرفض الكيل بمكيالين ولن يؤتى ثماره وستظل المنطقة والعالم فى حالة قلق بسبب عدم حل هذا النزاع  موضحا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي دعمت القضية الفلسطينية بجهودها فى دعم القضية الفلسطينية سواء كان دوليا أو فى الداخل الفلسطينى من خلال جهود الإعمار ورأب الصدع الفلسطينى .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية مع الدكتور محمود الهباش المستشار  الدينى للرئيس الفلسطينى وبحضور الدكتور على جمعة عضو اللجنة العلمية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والدكتور محمد ابو هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومن الجانب الفلسطينى الدكتور على النجار رئيس المعاهد الأزهرية والدكتور حاتم البكرى رئيس محكمة الاستئناف، صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى المشيخة العامة للطرق الصوفية .

عبدالقادر الجيلاني.. أول من نادى بالطرق الصوفية وأسسها

الشبراوية الصوفية.. طريقة أهل الخلوة مع الله والتي لها فلسفتها الواضحة

وأضاف قنديل أن   الدكتور على جمعة  دعا خلال اللقاء أن يلقى الثبات فى قلوب الفلسطينيين موجها التحية للرئيس الفلسطينى محمود عباس مؤكدا لايضيع حق وراءه مطالب .

وأكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية وقاضي قضاة فلسطين، أهمية الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية سواء من خلال الضغوطات التى قامت بها القاهرة مؤخرا لوقف العدوان وجهودها لدعم الإعمار فى قطاع غزة ورأب الصدع الفلسطينى من خلال دعوة الفصائل الفلسطينية للاتفاق بالقاهرة ونشكر الرئيس السيسي على تلك الجهود.

واستطرد مستشار الرئيس الفلسطينى: بدأت الجولة الأخيرة فى بداية شهر رمضان وضعوا حواجز حديدية فى منطقة باب العامود وهى بوابة البلدة القديمة فى القدس وإذا أغلقت تنقطع كل الصلة بالقدس  وفى أول رمضان لمنع تدفق الناس تجاه المسجد الأقصى  كان القرار لابد من إزالة الحواجز وحدثت اشتباكات يوميا إلا أن رضخوا وفى نفس التوقيت اقتحموا منطقة الشيخ جراح وهو مسكون به من المهجرين الفلسطينيين من  عام 1948 وأعطى الأردنيون إثبات لهم بأحقيتهم وجاء المستوطنين بطردهم وحدثت اشتباكات  وانتقلت إلى المسجد الأقصى وأقول إن الذى يسيطر  على حى الشيخ جراح يقطع الطريق الى القدس ووقعت  اشتباكات وتدخل الأمريكان ومصر والأردن والاتحاد الأوروبى وحدث  ضغوط حتى من الداخل إسرائيل وتم إيقاف الإجراءات فى المحكمة واقتربت الأمور إلى النضج وتم منع المستوطنين من الدخول وفتحوا باب العامود وأوقفوا الإجراءات فى الشيخ جراح .

وأضاف الهباش: حاول المستوطنون القيام بمسيرة احتفالا بتوحيد القدس وتراجعوا ونحن أرسلنا لجميع الأطراف إذا المسيرة نفذت معنى أننا نعود إلى المربع الأول وأن عدتم عدنا وأمس قرروا تأجيل المسيرة إلى الثلاثاء القادم وتحديد مسيرة مع الشرطة وأهم شئ لا يقربوا من باب العامود أو الأقصى وهذا الكلام لن يمر مرور الكرام موضحا  أن مصر تمارس دورا جيدا والاتحاد الأوروبى وداخلي فى إسرائيل مرتبكين بسبب طريقة الإدارة الهادئة والآن فى تصاعد لمواجهة ذلك باستخدام القوة الناعمة.

وأشار الهباش إلى أن اسرائيل مهتزة بشدة وهناك صراع بين اليمين واليسار وصراع أيضا بين اليمين واليمين وبين المتدنيين والعلمانيين وبين الأصول العربية والأجنبية وسهل جدا أن تحرض بعضهم على بعض والوضع الداخلى مهتز وبشدة وهذا شئ مبشر .

رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الرئيس السيسي المشيخة العامة للطرق الصوفية محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني القدس

ترشيحاتنا

دكتورة بيطرية: الفطر الأسود غير معدى وحالات الإصابة به نادرة ومرتبطة بكورونا

شاهد.. سميرة سعيد ترقص على أنغام أغنية “الساعة اتنين بالليل”

مُعلم يُحوِّل واجهة مدرسته في الفيوم إلى متحف عام.. فيديو

يناقش قضية الإذن في الذكر.. أسامة الأزهري في ضيافة رامي رضوان على DMC

يورو 2020 على الأبواب .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: اللي عنده مشكلة في التابلت يمتحن ورقي ويطمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

خاص| تعرف على آخر تطورات المرحلة العلاجية لـ حسام عاشور

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

قرار اقتصادي عاجل من ولي عهد دبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ