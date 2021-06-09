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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التحكيم الدولى

تحسين مناخ الاستثمار.. فتحى سرور يكشف الهدف من مركز كميت للتحكيم الدولي

صدى البلد

قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، إن كميت للتحكيم الدولى هدفه تحسين مناخ الاستثمار، وأن هذا المركز به متخصصين كبار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المركز يقوم بفض المنازعات ويقوم بدور الوساطة، وبها شخصيات ذات ثقة كبيرة.


ولفت إلى أنه في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير البيئة النظامية للقطاع المالي والتجاري والاستثماري في مختلف دول العالم، فقد تم تأسيس هذا الكيان ليكون قبله فض المنازعات بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم، متخذين من قواعد الأونستيرال للتحكيم والتي تعتمدها لجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة أساسا لقواعده.. بجانب أن المركز يقوم حاليا بالإعداد لعقد دورات تدريبية للمتخصصين .


 

فتحى سرور الاستثمار مناخ الاستثمار صالة التحرير عزة مصطفي

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