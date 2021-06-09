الصحة العالمية: توزيع ٧٠ مليون جرعة من لقاحات "كورونا" بدول شرق المتوسط

أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، عن توزيع 70 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، على دول إقليم شرق المتوسط الـ22 من بينها 13 مليون جرعة عن طريق آلية "كوفاكس" وتشمل جميع أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية.



وأضافت الدكتورة رما الحجة، في بيان اليوم “الأربعاء”، أن بعض الدول تسلمت لقاح "فايزر" و"مودرنا"، مشيرة إلى أن دول شرق المتوسط تحتاج إلى 200 مليون جرعة حتى نصل إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من سكان الإقليم.



ولفتت إلى أن دولتين من أصل 22 دولة في الإقليم وصل تلقيح السكان فيها إلى 50 في المائة.



وردًا على شائعة أن متلقي لقاح مضاد لفيروس "كورونا" سيموت بعد سنتين، قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هذه الادعاءات خاطئة وأنه ليس هناك أي دليل على تلك الادعاءات والمعلومات الخاطئة.