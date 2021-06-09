منتخب الاتحاد الروسي يحسم منافسات الفروسية لتتابع الفرق رجال

ببطولة العالم للخماسي الحديث..

تصدر منتخب الاتحاد الروسي منافسات تتابع الفرق رجال في اليوم الثاني لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات بستاد القاهرة وذلك بعد نهاية تصفيات السباحة و السلاح و السلاح الإضافي " بونس راوند والفروسية".

وجاء ثنائي منتخب الاتحاد الروسي ماكسيم كوسنتسوف و اليكسندر ليفانوف المركز الأول برصيد 874 نقطة ، وجاء المنتخب الصيني في المركز الثاني جياو هاو هان و لين بين زانج برصيد 872 نقطة ، وثنائي كوريا في المركز الثالث نجتون جون و جينهوا جنج بمجموع نقاط 848 .

وجاء ثنائي مصر على الدين شريف ومهند طارق في المركز الـ 13 برصيد 795 نقطة. ويختتم بعد قليل المنافسات بالليز رن ويعقبها التتويج وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان. الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.