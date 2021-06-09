وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: اللي عنده مشكلة في التابلت يمتحن ورقي ويطمن

هياخد الدرجة كاملة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سؤالا من أحد طلاب الثانوية العامة عبر جروب ادعم د.طارق شوقي على تطبيق واتساب .

وجاء نص هذا السؤال كالتالي : " كان فيه مشكلة عندي في التابلت من اولي ثانوي وكان خارج المنظومة بس انا عندي تطبيقات الوزارة وبستلم أكواد الامتحان ⁦⁩وبمتحن عادي بس التابلت خارج النظام ، فهل كدة مش هاخد درجة الامتحان حتي لو امتحنت .. ⁩ولو مينفعش امتحن عليه هل ممكن اقفل التاب وامتحن ورقي وخلاص وهاخد الدرجة عادي ؟



ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على الطالب قائلا : ⁦⁩ نعم يمكن لطالب الثانوية العامة الذي لديه مشكلة في التابلت ان يؤدي امتحانات الثانوية العامة ورقيا فقط وسيأخذ الدرجة كاملة

⁦ وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من طلاب الثانوية العامة عبر جروب بناء التعليم المصري حول هل طالب الثانوية العامة ملزم بحل الامتحانات ورقيا وعلى التابلت .

وقام وزير التعليم على الرد قائلا : طلاب الثانوية العامة ملزمين بـ إجابة امتحانات الثانوية العامة ورقيا على البابل شيت ، أما فكرة الاجابة على التابلت فهي اختيارية إذا أراد الطالب تأمين اجاباته بشكل إضافي.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم :

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 لـ 12 ظهرا).



الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).



السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الأحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.



الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.