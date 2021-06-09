عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يؤكد أهمية الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطية السمحة

جانب من إستقبال محافظ
جانب من إستقبال محافظ أسوان لوكيل وزارة الأوقاف الجديد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة في نشر تعاليم الدين الإسلامى الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل .

 

بجانب الدور الحيوى في المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية ومواجهة التحديات القائمة ومنها مجابهة فيرس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة على الوجه الأكمل .

 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان للدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف الذى تولى مهام عمله بديلاً للدكتور محمد عزت والذى أشاد المحافظ بأدائه خلال فترة توليه مسئولية المديرية مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها إفتتاح أعمال إنشاء وتجديد 43 مسجداً بمختلف مدن وقرى المحافظة .

بعد نقل الباعة الجائلين.. محافظ أسوان يتفقد الأسواق الجديدة بالسيل

في اجتماع لمحافظ أسوان.. عرض مشروعات الأكاديمية العربية لإدراجها بالرؤية الشاملة للتطوير والتحديث

محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كباري السيل والمضيق للسيارات بـ 340 مليون جنيه

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو في المناسبات المختلفة للحد من إنتشار فيرس كورونا ، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية لوقاية المصلين والحفاظ  على صحتهم وسلامتهم .

 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة من أبرزها مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 مترا وبإرتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بتكلفة 210 مليون جنيه وبطول 1000 متر وبإرتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار .

 

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والطفرة الغير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير في إنشاء المحاور التنموية والكبارى ، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران .

58
58
59
59
60
60
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية وزارة الأوقاف أسوان اليوم

موضوعات متعلقة

في اجتماع لمحافظ أسوان.. عرض مشروعات الأكاديمية العربية لإدراجها بالرؤية الشاملة للتطوير والتحديث

استئناف العمل بوحدة قسطرة القلب بمستشفى أسوان الجامعي

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: سعداء بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر

الذهب يرتفع عالمياً ويسجل 1893.80 دولار للأونصة

نوكيا تعلن عن أرخص هواتفها الجديدة Nokia C01 Plus

7 سنوات من الإنجازات..17 مشروعا لتنمية وتطوير الصناعة خلال حكم السيسي

رسميا .. اوبل تكشف عن جراند لاند الفيس ليفت موديل 2022.. صور

دكتورة بيطرية: الفطر الأسود غير معدى وحالات الإصابة به نادرة ومرتبطة بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

خاص| تعرف على آخر تطورات المرحلة العلاجية لـ حسام عاشور

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

قرار اقتصادي عاجل من ولي عهد دبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ