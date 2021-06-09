محافظ أسوان يؤكد أهمية الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطية السمحة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة في نشر تعاليم الدين الإسلامى الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل .

بجانب الدور الحيوى في المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية ومواجهة التحديات القائمة ومنها مجابهة فيرس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة على الوجه الأكمل .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان للدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف الذى تولى مهام عمله بديلاً للدكتور محمد عزت والذى أشاد المحافظ بأدائه خلال فترة توليه مسئولية المديرية مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها إفتتاح أعمال إنشاء وتجديد 43 مسجداً بمختلف مدن وقرى المحافظة .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو في المناسبات المختلفة للحد من إنتشار فيرس كورونا ، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية لوقاية المصلين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة من أبرزها مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 مترا وبإرتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بتكلفة 210 مليون جنيه وبطول 1000 متر وبإرتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار .

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والطفرة الغير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير في إنشاء المحاور التنموية والكبارى ، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران .

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