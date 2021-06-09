جمال أبو ضيف: كميت للتحكيم الدولى يؤمن مناخ الاستثمار

كميت للتحكيم الدولى

قال الدكتور جمال أبو ضيف نائب رئيس مجلس أمناء كميت لشئون الأمانة العامة، إن كميت للتحكيم الدولى هدفه تحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أنه تم إنشاء فروع له فى بعض الدول العربية، وسيتم الاتجاه للقلب الأفريقي ثم آسيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر هى أول دولة مدنية، وأن هذا الكيان يؤمن الاستثمارات.



ولفت إلى أن هذا الكيان جاء بعد، بناء الجمهورية الثانية التى نادت بها القيادة السياسية.