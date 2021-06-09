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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مليون جنيه غرامة على الجامعات الخاصة والأهلية في هذه الحالة.. تفاصيل

صدى البلد

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ”مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال .

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أهداف الصندوق

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

كما يختص بالتواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، وجامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها، وانشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية.

حدد قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عقوبات صارمة حال مخالفة القانون حيث نص على عقوبة الجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزامها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) فى الموعد المحدد.

ونصت المادة 4 على فرض يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص  يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقداً أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.
 

النواب مليون جنيه الجامعات الخاصة مجلس النواب علي عبد العال الابتكارات

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