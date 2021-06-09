يورو 2020 على الأبواب .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، الجمعة، المقبلة، انطلاق كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، بعد أن تأجلت لعام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح، يورو 2020، بين إيطاليا وتركيا، يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبيكو.

البطولة ولأول مرة في التاريخ ستقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.. كان مقررًا للبطولة أن تقام باستضافة 12 مدينة، لكن تم حذف ملعب أفيفا ستاديوم بمدينة دوبلين الإيرلندية من الملاعب المستضيفة للبطولة بسبب ظروف فيروس كورونا.

بطولة كأس الأمم الأوروبية هي ثاني أقوى البطولات على صعيد المنتخبات، بعد بطولة كأس العالم، فهي تجمع كبار المنتخبات الأوروبية، وستقام للمرة الثانية تواليًا بتواجد 24 منتخبًا.

وكان من المفترض إقامة البطولة الأوروبية في صيف العام الماضي، إلا أنه تم تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كوورنا.

وتأتي أول مباراة القادمة بين إيطاليا وتركيا على ملعب “الأولبيمكو” الجمعة المقبلة.



الجولة 1

تركيا × إيطاليا – 9 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما).. المجموعة الأولى



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مباريات يورو 2020

مواعيد مباريات السبت 12 يونيو



ويلز × سويسرا – 3 عصرا - ستاد باكو الأولمبي - المجموعة الأولى

الدنمارك × فنلندا – 6 مساء - ستاد باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية

بلجيكا × روسيا – 9 مساء - ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية

مواعيد مباريات الأحد 13 يونيو



إنجلترا × كرواتيا – 3 عصرا – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة

النمسا × مقدونيا الشمالية – 6 مساء – ملعب أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة

هولندا × أوكرانيا - 9 مساء - يوهان كرويف أرينا - المجموعة الثالثة

مواعيد مباريات الاثنين 14 يونيو



التشيك × اسكتلندا – 3 عصرا – ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة

بولندا × سلوفاكيا – 6 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة

إسبانيا × السويد - 9 مساء - ملعب لا كارتوخا - المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات الثلاثاء 15 يونيو



المجر × البرتغال – 6 مساء - ملعب بوشكاش أرينا.. لمجموعة السادسة

ألمانيا × فرنسا – 9 مساء – ملعب إليانز آرينا.. المجموعة السادسة

مواعيد مباريات الأربعاء 16 يونيو



الجولة 2



فنلندا × روسيا – 3 عصرا – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية

تركيا × ويلز – 6 مساء - ستاد باكو الأولمبي – المجموعة الأولى

إيطاليا × سويسرا – 9 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما) - المجموعة الأولى

مواعيد مباريات الخميس 17 يونيو



أوكرانيا × مقدونيا الشمالية – 3 عصرا – ملعب أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة

الدنمارك × بلجيكا – 6 مساء - ستاد باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية

هولندا × النمسا - 9 مساء – يوهان كرويف أرينا – المجموعة الثالثة

مواعيد مباريات الجمعة 18 يونيو



السويد × سلوفاكيا – 3 عصرا – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة

كرواتيا × التشيك – 6 مساء - ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة

إنجلترا × اسكتلندا - 9 مساء – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة

مواعيد مباريات السبت 19 يونيو



المجر × فرنسا – 3 عصرا – ملعب بوشكاش آرينا – المجموعة السادسة

البرتغال × ألمانيا – 6 مساء – ملعب اليانز آرينا – المجموعة السادسة

إسبانيا × بولندا - 9 مساء – ملعب لا كارتوخا – المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات الأحد 20 يونيو

الجولة 3

سويسرا × تركيا – 6 مساء – ملعب باكو الأولمبى – المجموعة الأولى

إيطاليا × ويلز – 6 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما) – المجموعة الأولى

مواعيد مباريات الاثنين 21 يونيو



مقدونيا الشمالية × هولندا – 6 مساء – يوهان كرويف آرينا – المجموعة الثالثة

أوكرانيا × النمسا – 6 مساء - أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة

روسيا × الدنمارك – 9 مساء - ملعب باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية

فنلندا × بلجيكا - 9 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية

مواعيد مباريات الثلاثاء 22 يونيو



كرواتيا × اسكتلندا – 9 مساء – ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة

التشيك × إنجلترا - 9 مساء – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة

مواعيد مباريات الأربعاء 23 يونيو



سلوفاكيا × إسبانيا – 6 مساء - ملعب لا كارتوخا – المجموعة الخامسة

السويد × بولندا – 6 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة

ألمانيا × المجر – 9 مساء – ملعب اليانز ارينا – المجموعة السادسة

البرتغال × فرنسا - 9 مساء – ملعب بوشكاش ارينا - المجموعة السادسة

