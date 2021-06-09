مران الحراس.. تعليمات منفردة من أوليفيرا لرباعي الزمالك

خاض الرباعي محمود عبد الرحيم “جنش”، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد قنديل، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا، مدرب الحراس.

وشهد تدريب الحراس، تركيزا شديدا من الرباعي، وحرص أوليفيرا على الانفراد بكل حارس وتوجيه بعض التعليمات والنصائح لهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.

