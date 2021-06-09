دكتورة بيطرية: الفطر الأسود غير معدى وحالات الإصابة به نادرة ومرتبطة بكورونا

مرض الفطر الاسود

تعد الفطريات من الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان ، ويوجد أنواع منها تنتقل إلى الإنسان والمرض فطري يمكن علاجه بالأدوية المضادة للفطريات المتعارف عليها وتتحسن الحالة خلال أسبوع إلى أربع أسابيع .



وقالت الدكتورة البيطرية سمر عبد الرحمن أن طبيعة الفطر الأسود والعامل المشترك بينه وبين الحيوان والنباتات والإنسان.

ما هو الفطر الأسود أو فطر الاغشية المخاطية Mucormycosis؟

هو أحد الأمراض التي تسببها العدوى الفطرية، التي تحدث عن طريق ملامسة الفطريات الموجودة في البيئة حولنا، نتيجة دخول الفطريات إلي الجسم عن طريق الأغشية المخاطية أو عن طريق الجلد من خلال الجروح الموجودة في الجلد أو الخدوش.

هل الفطر الأسود معدي؟

الفطريات السوداء ليست معدية لأنها لا تنتقل من إنسان إلى إنسان

ولا من حيوان إلى إنسان أو العكس ولا من حيوان إلى حيوان وهو مرض ناتج عن كائنات جرثومية فطرية تسمى mucormycetes.



كيف تحدث الإصابة ؟

تدخل الجراثيم الفطرية الجسم عن طريق التنفس أو جروح الجلد، وتوجد بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة و بمجرد دخولها إلى جسم الإنسان.

تصيب الجيوب الأنفية وهذه الجيوب كما يعرف معظم المرضى أماكن تواجدها خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.

هل الإصابة بالفطريات السوداء منتشرة آم نادرة؟

في الحقيقة عدوى الفطريات السوداء تعتبر عدوى نادرة حيث تصيب على سبيل المثال من3 إلى 20 شخص سنويًا في دولة ، يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، وهذه النسبة لأى مرض تصنف على أنها نادرة للغاية.

من أين تأتي الفطريات السوداء؟

الفطريات السوداء يوجد بشكل طبيعي في التربة أو المواد المتحللة داخل المنازل و تؤثر هذه الفطريات على الأشخاص الطبيعين الأصحاء، ولكن الإصابة تكون عند أولئك الذين يعانون من ضعف شديد فى المناعة، كالمرضي الذي يتناول بكثرة أدوية مثبطة للمناعة، أو الأشخاص المصابين بمرض يهاجم الجهاز المناعى لأنها تسبب العدوى فقط بعد أن يضعف الجهاز المناعي يطلق عليها عدوى انتهازية.

ماهي أهم اعراض مرض الفطر الأسود؟

الأعراض تكون اسوداد أو تغير لون الأنف، ويؤثر علي العين ويسبب عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها ، ويسبب ألما في الصدر ، وصعوبات في التنفس وسعال دموي.

و تسبب عدوى الفطر الأسود أعراضا مختلفة ، وتعتمد الأعراض على المكان المصاب في الجسم الذى يتواجد فيه الفطر و هذه الأعراض تشمل :

1- التهاب الغشاء المخاطي الأنفي الدماغي (الجيوب الأنفية والدماغ) وتشمل ما يلي:

تورم الوجه من جانب واحد

صداع الراس

احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية

علامات سوداء على الأنف أو الجزء العلوي من الفم سرعان ما تصبح أكثر شدة

حمى وارتفاع درجة الحرارة

2- تشمل أعراض داء الغشاء المخاطي الرئوي (الرئة) ما يلي:

حمى

سعال

ألم صدر

ضيق في التنفس

3- تشمل أعراض داخل الغشاء المخاطي المعدي المعوي ما يلي:

وجع فى البطن

قيئ و غثيان

نزيف الجهاز الهضمي

كيف يتم تشخيص مرض الفطر الأسود؟

على عكس بعض الالتهابات الفطرية الأخرى ، لا توجد اختبارات على الدم يمكنها اكتشاف الفطر الأسود، والتشخيص يعتمد على الاعراض السريرية والمزرعة .

ماهي علاقة الفطر الأسود و فيروس كورونا؟

تنشأ الالتهابات الفطرية بعد تشخيص COVID ، والذي يبدو أنه دليل، و ظهرت الإصابة في مرضى كوفيد 19 الذين خضعوا إلى علاج مكثف بالكورتيزون الذي بدوره يؤدي إلى ضعف المناعة بدرجة كبيرة .