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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. سميرة سعيد ترقص على أنغام أغنية “الساعة اتنين بالليل”

صدى البلد

نشرت الفنانة سميرة سعيد مقطع فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وقامت سميرة سعيد بالرقص خلال الفيديو على أنغام أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" وذلك داخل سيارتها.

 

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد، طرحت أغنية “الساعة اتنين بالليل” من ألبوم ٢٠٢١ على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

 

أغنية "الساعة اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد، والذي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتى حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.


أما الثانية فكانت أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى وهي أغنية دارما وحققت 3 مليون و900 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: "بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق اسمي يبقى جميل بحب معاك ألاقي إن الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.
 

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