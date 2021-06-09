علي الدين هلال: مصر الشريك الأول لـ الأشقاء في فلسطين

القضية الفلسطينية

قال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما حدث فى غزة والقدس أوضح أن مصر الشريك الأول لـ الأشقاء في فلسطين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر هى الطرف الذى يمكن لـ الأشقاء فى فلسطين الاستناد عليها، و اللجوء لها.

ولفت إلى أن مصر تمكنت من وقف إطلاق النار فى غزة، وبعد ذلك قامت بـ أرسال عناصر أمنية وعسكرية للتأكد من احترام الطرفين لـ الامر.



وأشار إلى أن مصر تحركت والآن تقوم بعمليات الإعمار فى قطاع غزة.



وكشف أن مصر قامت بعمل علاقات متوازنة مع أمريكا و روسيا و الصين و الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أن مصر تمكنت من التعامل مع تلك الدول، رغم المشكلات الكثيرة الموجودة بينهم.



وأوضح أن مصر تسير على " قشر بيض" فى اثناء التعامل مع الدول الدولية".



