عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعم تنزاني لمصر في قضية سد النهضة .. تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعربت سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، ومشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري"، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامٍ في أعقاب زيارته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث اكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب.

ترشيحاتنا

هل الإجابة بامتحانات الثانوية العامة في البابل شيت بالحبر أم بالرصاص؟..وزيرالتعليم يجيب

ماذا بعد التصديق على الحكومة الإسرائيلية|خبراء: الفوضى ستضرب تل أبيب وسجن نتنياهو

سامي عبد العزيز: أتمنى أن تظل كاميرات الإعلام المصري موجودة في غزة.. فيديو

المنتخب الأوليمبي يختتم مرانه لمواجهة جنوب إفريقيا وديا .. صور

لأثبت ذلك لـ روسيا والصين .. الرئيس الأمريكي يصل بريطانيا

جامعة عين شمس سباقة.. تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا قربيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة حول سبب جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإنتاج الحربي 2-0 وديا

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بسبب الأهلي.. كارتيرون يضع شرطا وحيدا لخوض مبارايات الدوري

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

رسالة غامضة من عبدالله جمعة تشعل السوشيال ميديا|شاهد

الصحة تعلن فئات مستثناه من تلقي لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ