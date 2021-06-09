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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب سوداني: بيان مصر والسودان حول سد النهضة رسالة قوية لـ اثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة

قال المثني عبد القادر الكاتب الصحفي السوداني، إن التنسيق بين مصر والسودان مستمر في ملف مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن اجتماعات اليوم في الخرطوم تمثل رسالة إلى اثيوبيا بأن مصر والسودان مرتبطين ومستمرين في التنسيق من أجل حل ملف سد النهضة.

 

وأضاف المثني عبد القادر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن": " مصر والسودان سوف يسلكان جميع الطرق المشروعة والقانونية من أجل الحفاظ على حقوقهما في مياه نهر النيل".

 

وأشار المثني عبد القادر إلى أن هدف مصر والسودان هو التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.


وأصدر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بيانا مشتركا حول أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق ملزم.

 

وأكد البيان المشترك، على أهمية تضافر الجهود الدولية؛ من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة، تراعي مصالح الدول الثلاث، وتحقق مصالحها المشتركة.

 

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، ودون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم.

 

وشدد الوزراء على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة كافة؛ لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية، وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية؛ من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة. 

اثيوبيا سد النهضة اخبار التوك شو نشأت الديهي مصر السودان

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