إنخفاض وزن زعيم كوريا الشمالية بشكل ملحوظ لأول مرة بعد ظهوره| صور

زعيم كوريا الشمالية

بدا زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون" أقل نحافة بشكل ملحوظ حيث تم تصويره في الدعاية الحكومية لكوريا الشمالية هذا الأسبوع ، وهي المرة الأولى منذ شهر التي شوهد فيها في الأماكن العامة.



وظهر زعيم كوريا الشمالية وهو يترأس اجتماعًا اقتصاديًا قيل إنه عقد يوم الاثنين ، ويبدو أنه فقد وزنه حول ذقنه وصدره وذراعيه، وذلك ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

زعيم كورويا الشمالية

أثار ذلك تكهنات جديدة حول صحة " كيم جونج" ، بعد عام من الاعتقاد بأنه عانى من مشاكل صحية كبرى خلال غياب عام مطول مما أثار شائعات كاذبة عن وفاته.

في حين أن هذا الغياب لم يتم تفسيره رسميًا أبدًا ، يعتقد على نطاق واسع أن كيم كان يعاني من نوع من المشاكل الصحية، وهي وجهة نظر تعززها حقيقة أنه ظهر بشكل أقل في الأماكن العامة منذ ذلك الحين.



كما تمت إعادة هيكلة حزبه لمنح دور نائب واضح لشقيقته كيم يو جونغ ، وسط تكهنات بأنه يتم إعدادها كخليفة محتمل. كما تمت إعادة هيكلة دعاية الدولة لإعطاء أهمية أكبر للجنة المركزية القوية للحزب وبدرجة أقل لكيم.

