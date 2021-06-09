بيان عاجل من القضاء الأعلي العراقي بشأن قاسم مصلح

قيادي الحشد الشعبي..

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي توضيحا بعد الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح حيث قالت فيه : بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني لكن لم يقدم أي دليل.

وأضاف المجلس في بيان له: أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة.

وتابع مجلس القضاء العراقي : لم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوما.

واستكمل : عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون مع التنويه إلى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعد من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام.

وختم : إزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كاف لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة.