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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي الحشد الشعبي..

بيان عاجل من القضاء الأعلي العراقي بشأن قاسم مصلح

العراق
العراق

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي توضيحا بعد الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي  قاسم مصلح حيث قالت فيه : بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني لكن لم يقدم أي دليل.

 

وأضاف المجلس في بيان له: أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة.

 

وتابع مجلس القضاء العراقي : لم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوما.

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العراق.. إطلاق سراح قاسم مصلح القيادي بالحشد الشعبي

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ماذا يحدث في العراق.. انتشار للحشد الشعبي في المنطقة الخضراء ببغداد بعد اعتقال قاسم مصلح قائد عمليات غرب الأنبار

واستكمل : عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون مع التنويه إلى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعد من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام.

 

وختم :  إزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كاف لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة. 

مجلس القضاء الاعلى الحشد الشعبي العراق قاسم مصلح ايهاب الوزني

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