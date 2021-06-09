رئيس جامعة بورسعيد يستقبل لجنة مشاريع التحول الرقمي بوزارتي التعليم والاتصالات
استقبل الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لجنة المشاريع القومية للتحول الرقمي بوزارتي التعليم العالي والاتصالات، برئاسة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتور أيمن بهاء مستشار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتور فريد زكى بوزارة الاتصالات مدير مشروع IOT، والمهندس ناصر الامير رئيس وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير مشروع ICTP، واحمد كساب مدير مكتب مساعد الوزير للتحول الرقمي.
وبدأت اللجنة زيارتها بجامعة بورسعيد اليوم بتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب حيث تفقدت اللجنة قاعات الاختبارات الالكترونية المُجهزة وأجهزة الربط الشبكي.
وتوجهت اللجنة إلى مقر إدارة الجامعة ببورفؤاد وتناول اللقاء سبل التعاون والاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص التحول الرقمي والذى قطعت فيه جامعة بورسعيد شوطا كبيرا.
وفي نهاية الزيارة اصطحب رئيس الجامعة اللجنة إلى مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة حيث تفقدت اللجنة تجهيزات الداتا سنتر.
كما استمعت اللجنة لعرض تقديمي عن انشطة و امكانيات المركز المختلفة ثم انتقلت اللجنة برفقة رئيس الجامعة إلى مبنى المعامل والورش بكلية الهندسة حيث تفقدت اللجنة العديد من المعامل مثل معامل الجهد العالي و الطاقة المتجددة والتحرك الكهربائي و الالكترونيات و الاتصالات و معمل الاحتراق الداخلي.
وفى نهاية الزيارة اثنت اللجنة على تجهيزات مركز الاختبارات الالكترونية بكلية الطب البشرى والجهد الواضح من فريق العمل بمركز المعلومات بالجامعة وتجهيزاته للمركز بالإضافة الى مجمع الورش والمعامل وما يحتويه على العديد من المعامل والورش المتقدمة والتي يعمل بها فريق متميز من العلم والمهارة.