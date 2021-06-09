رسالة غامضة من عبدالله جمعة تشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد فرجاني ساسي..

وجه عبد الله جمعه لاعب نادى الزمالك، رسالة غامضة لـ متابعيه ، ونشر صورتين له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام”.

وعلق عبد الله جمعه قائلا “ تربينا على الخوف من الله

أما البشر فلا عين رأت ولا أذن سمعت ... !!

و قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال مران اليوم الأربعاء.



وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، بينما تولى فرناندو مخطط الأحمال الإشراف على المجموعة الثالثة.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على سرعة نقل الكرة في المساحات الصغيرة مع دقة التسليم والاستلام.