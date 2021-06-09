التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة حول سبب جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس

كشفت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس، عن اخر مستجدات التحقيقات التي تجري بشأن واقعة جنوح السفينة البنمية " ايفر جيفين"، بالترقيم 161 بالمجري الملاحي بمدخل مدينة السويس.



وقالت المصادر، أن التحقيقات التي تجري علي قدم وساق بشأن الحادث، كشفت ان مقدمة السفينة " ايفر جيفين"، كانت منخفضة عن مستواها الطبيعي بفعل ثقل الحمولة، وهو ما أثر علي إمكانية التحكم في قيادتها، مؤكدة إنها السبب الرئيسي في حادث الجنوح.



وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، ‏عندما تكون مقدمة السفينة منخفضة بعض الشئ يسمي trim by bow، وهو ببساطة أن يكون غاطس مقدم السفينة أكبر من غاطس المؤخرة.



وتابعت المصادر: انخفاض مقدمة السفينة، يعتبر أمر غير معتاد، حيث رجحت أن يكون السبب، سوء توزيع البضائع عند التحميل وهو ما أثر بدوره علي اتزان السفينة وتوجيهها.