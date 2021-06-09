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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة حول سبب جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس

صورة توضيحية
صورة توضيحية

كشفت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس، عن اخر مستجدات التحقيقات التي تجري بشأن واقعة جنوح السفينة البنمية " ايفر جيفين"، بالترقيم 161 بالمجري الملاحي بمدخل مدينة السويس.

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 وقالت المصادر، أن التحقيقات التي تجري علي قدم وساق بشأن الحادث، كشفت ان مقدمة السفينة " ايفر جيفين"، كانت منخفضة عن مستواها الطبيعي بفعل ثقل الحمولة، وهو ما أثر علي إمكانية التحكم في قيادتها، مؤكدة إنها السبب الرئيسي في حادث الجنوح.


وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، ‏عندما تكون مقدمة السفينة  منخفضة بعض الشئ يسمي trim by bow، وهو ببساطة أن يكون غاطس مقدم السفينة أكبر من غاطس المؤخرة.


وتابعت المصادر:  انخفاض مقدمة السفينة،  يعتبر أمر غير معتاد، حيث رجحت أن يكون السبب، سوء توزيع البضائع عند التحميل وهو ما أثر بدوره علي اتزان السفينة وتوجيهها.

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قناة السويس هيئة قناة السويس الاسماعيلية إيفر جيفين اخبار المحافظات اخبار الاسماعيلية

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