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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. انطلاق المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت شعار ( معاً يد بيد نتكلم لغة واحدة ) ينطلق المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للجهاز الهضمي اليوم “الخميس” ويعتبر المؤتمر لقاء سنوى يجمع المهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد .

 

وأوضح  الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر، أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر إلقاء الضوء بشكل خاص علي فيروس كورونا وتأثيراته علي الجهاز الهضمى والكبد، إلى جانب مناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بأمراض المعدة والقولون التقرحي وأورام الكبد وأورام الجهاز الهضمي وتليف الكبد والكبد الدهني وعلاجه وجميع المشاكل الصحيه المتعلقه بالجهاز الهضمي .


وأضاف أنه يشارك في المؤتمر  معظم الجمعيات المصرية المعنية بأمراض الجهاز الهضمي ومنها الجمعية المصرية لسرطان الكبد ، جمعية الكبد الدهني، الجمعية البحثية للجهاز الهضمي، المجموعة المصرية لدراسة أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

وأكد الدكتور طارق يوسف أن التسجيل في المؤتمر مجاناً لكافة شباب الأطباء المهتمين بأمراض الجهاز الهضمى والكبد ، لافتا إلى أن جلسات المؤتمر ستكون يوميا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا وسيكون هناك جلسات( اونلاين ) وأخرى حضور مباشر بعدد محدود حفاظا على التباعد الاجتماعى، وسيتم توفير وسائل مواصلات لنقل الأطباء من كلية الطب جامعة عين شمس لمكان انعقاد المؤتمر.

يذكر أن الجمعية المصرية للجهاز الهضمى يرأسها  أ.د. سيد شلبى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ، وسكرتير الجمعية أ.د. طارق يوسف استاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر وأ.د. عصام بيومى أمين صندوق الجمعية وسكرتير المؤتمر.

فيروس كورونا الجهاز الهضمي اجتماع التباعد

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