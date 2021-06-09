منة شلبي تروج لـ الجزء الثاني من "ليه لا" بهذه الطريقة.. شاهد

روَّجت الفنانة منة شلبي، للجزء الثاني من مسلسل "ليه لا"، ونشرت “البوستر” عبر صفحتها على "إنستجرام"، وعلقت عليه: "ابتداء من بكره".

الجزء الثاني من مسلسل “ ليه لأ ” يشارك في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم ، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة، بينما يلعب أحمد حاتم، شخصية مهندس، يُدعى “علي” وتجمعه عددا من المشاهد مع منة شلبي".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرأة.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل، تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.