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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تمكين الشباب والعشوائيات.. عمرو درويش يكشف تفاصيل لقاء تنسيقية شباب الأحزاب مع وزير التنمية المحلية..فيديو

التنمية المحلية
التنمية المحلية

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن اللقاء مع وزير التنمية المحلية تناول المواضيع الهامة بحضور جميع قيادات وزارة التنمية المحلية.

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وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج فضائية اكسترا نيوز أنه تم مناقشة عدد من الملفات أهمها ملف العشوائيات والاشتراطات البنائية والتصالح على مخالفات البناء وتمكين الشباب على مستوى المحافظات .

 

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن  مصر تعاني من عدم وجود أي خطط للتعامل مع هذا الملف قبل ذلك، وقال الوزير أن منظومة جمع المخلفات تعد من الملفات الصعبة نتيحة عدم وجود شركات مصرية كبيرة تعمل في جمع المخلفات، لكن الوزارة تعاقدت مؤخرًا مع شركتين لتجاوز هذه المشكلة.

 

وأشار درويش إلى أن انتشار القمامة في العديد من القرى والنجوع تسبب أضرار صحية لمن موجود بتلك المناطق والوزير أكد أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلة. 

 

التنمية المحلية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مخالفات البناء العشوائيات التصالح

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