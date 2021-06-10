حلقة النار.. كسوف حلقي للشمس اليوم.. هل يمكن مشاهدته في مصر؟

تشهد سماء الكرة الأرضية اليوم الخميس 10 يونيو كسوفا حلقيا الشمس او ما يسمى "حلقة النار" فى ظاهرة فلكية فريدة لن تتكرر مره أخري إلا بعد عامين.

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن اليوم فى تمام الساعة 10:12صباحأ سوف يبدأ الكسوف الجزئي، و مع تمام الساعة 11:49 صباحا يبدأ الكسوف الحلقي الشمس، وتكون ذروة الكسوف الحلقي فى تمام 12:41 ظهرا، وينتهي الكسوف الحلقي في الساعة 13:33 ظهرا.



وقال الدكتور الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن سماء الكرة الأرضية على موعد مع ظاهرة الكسوف التى يطلق عليها حلقة النار أو الحلقة المضيئة لأن القمر لم يقم بجب ضوء الشمس بالكامل بل حجب جزء منها ولهذا فهو كسوف حلقي وليس كليا.



وأوضح الدكتور "تادرس" عفي تصريحات لـ"صدي البلد" أن ظاهرة كسوف الشمس لا تحدث إلا إذا كان القمر محاقًا، وسيحدث كسوف حلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة من مداره البيضاوي حول الأرض؛ ولا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم.



ونوه أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء مشيرا إلى هذه الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.



وأضاف أن الكسوف لن يٌرى في مصر وإفريقيا والمنطقة العربية بالكامل، وسيٌرى في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وغرب جرينلاند وكندا، كما سيُرى الكسوف الجزئي منه في شمال شرق الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم روسيا.



وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث، أن اليوم سوف يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.



وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.



يذكر أن الكسوف الحلقي التالي سيكون في 14 أكتوبر 2023م