أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة بشأن الملء الثانى لسد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، فى زيارة لـ السودان بشأن سد النهضة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر والسودان تتحركان سويا دوليًا و إقليميًا بشأن أزمة سد النهضة.



ولفت إلى أن إثيوبيا تتحدث ومستمرة فى الأشياء التى تصدرها، وكشف موسي: " بناء على كلام إثيوبيا ستقوم بالملء فى الشهر المقبل".



وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي فى فى الزام إثيوبيا بالتوصل لـ التفاوض، وأكد أن حركة الاتحاد الأفريقي ضعيفة ومن الممكن أن تتوقف".



وأوضح موسى، أن إثيوبيا تعلم جيدًا أن الملء الثانى للسد سيعود بالضرر على دولتى المصب " مصر و السودان".



وكشف أحمد موسي، أن إثيوبيا تسير فى طريقها و المجتمع الدولى هو الأخر لا يتحرك ولا يعلم ما الذى سيجري فى المنطقة، والذى سيكون تأثيره على العالم".



وتابع أحمد موسى، إن إثيوبيا لن تعود للتفاوض فى الفترة المقبلة.

أصدر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بيانا مشتركا حول أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق ملزم.

وأكد البيان المشترك، أهمية تضافر الجهود الدولية؛ من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة، تراعي مصالح الدول الثلاث، وتحقق مصالحها المشتركة.

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، ودون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم.

وشدد الوزراء على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة كافة؛ لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية، وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية؛ من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلن البيان، اتفاق مصر والسودان على التحرك الدولي بصورة جدية؛ لمواجهة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، حيث وصلت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود؛ بسبب التعنت الإثيوبي.

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إلى الخرطوم، صباح اليوم، في زيارة رسمية، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

والتقى الوزيران الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ومريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، وياسر عباس وزير الري والموارد المائية، اللذين كانوا في استقبالهما عند الوصول؛ لعقد جلسة مباحثات في إطار التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.