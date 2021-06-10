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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدخول بالكمامة.. "آثار القاهرة" تكشف عن نظام امتحان الميدتيرم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامه لطلاب جميع الفرق وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الفترة المقبله و جاءت  التعليمات كالأتي:

١- الدخول إلى لجنة الامتحانات بالكمامة ولاتخلع الكمامة تحت أي ظرف من الظروف .

٢-الدخول إلى المبنى من خلال بوابة التعقيم.

٣- عدم التجمع مع زملاؤكم والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبنى الامتحانات.

٤- لايجوز اصطحاب الموبايل الي داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة 
لايجوز اصطحاب أي داتا علمية من كتب ومذكرات .. الخ.

٥- الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.

٦- التاكد من أن كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث احمر وورقة حمراء اللون لامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .

٧- الإجابة علي الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .

٨- الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الأول وانما كل سؤال مستقل .

٩- الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطواريء حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .

١٠- يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان ب 20 دقيقة.

١١- يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وأدوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .

١٢- يرجي التأكد من قياس الحرارة على مدخل المبنى وعدم التكدس أثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين .

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