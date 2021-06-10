الدخول بالكمامة.. "آثار القاهرة" تكشف عن نظام امتحان الميدتيرم
أصدرت إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامه لطلاب جميع الفرق وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الفترة المقبله و جاءت التعليمات كالأتي:
١- الدخول إلى لجنة الامتحانات بالكمامة ولاتخلع الكمامة تحت أي ظرف من الظروف .
٢-الدخول إلى المبنى من خلال بوابة التعقيم.
٣- عدم التجمع مع زملاؤكم والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبنى الامتحانات.
٤- لايجوز اصطحاب الموبايل الي داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة
لايجوز اصطحاب أي داتا علمية من كتب ومذكرات .. الخ.
٥- الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.
٦- التاكد من أن كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث احمر وورقة حمراء اللون لامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .
٧- الإجابة علي الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .
٨- الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الأول وانما كل سؤال مستقل .
٩- الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطواريء حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .
١٠- يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان ب 20 دقيقة.
١١- يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وأدوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .
١٢- يرجي التأكد من قياس الحرارة على مدخل المبنى وعدم التكدس أثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين .