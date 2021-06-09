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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات بالملايين .. ملاكم أمريكي يهدي أصدقائه مركبات فاخرة

الملاكم الأمريكي
الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر

يبدو أن مقولة " الصداقة كنز لا يفنى" تحولت إلى حقيقة على يد الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر، والذى يعد أحد أشهر وأغنى الملاكمين بالعالم ، بعد ان قام بشراء 9 سيارات فاخرة تقدر بالملايين ، وقام بإهدائها لأصدقائه وعائلته .

 

ويعتبر الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، الذي تقدر ثروته الحالية بحوالي مليار دولار ، من أشهر الملاكمين في اقتناء مجموعة سيارات نادرة وفاخرة بقيمة 40 مليون دولار، وتضم سيارات رولزرويس وبنتلي وفيراري ولامبورجيني متعددة.

 

وتعود قصة هذه الهدايا التى تقدر بالملايين ، عندما ربح الملاكم الأمريكي مايويذر هذا الأسبوع حوالي 100 مليون دولار من مباراة واحدة استعراضية أمام اليوتيوبر العالمي لوجان بول. 

كانت هذه المباراة الاستعراضية أقيمت على ملعب دي هارد روك داخل ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهى من أبرز مباريات الملاكمة وأغربها على الإطلاق، حيث نجح الملاكم الأمريكي الشهير المعتزل فلويد مايويذر ، في هزيمة أحد أبرز مشاهير السوشيال ميديا واليوتيوبر الأمريكي الشهير بول لوجان في مجموع الجولات بالمباراة .

و فشل الملاكم الأمريكي السابق والذي يصنف كأفضل وأبرز ملاكم بالتاريخ في فئة الوزن الخفيف في إسقاط منافسه اليوتيوبر الشهير، بول بوجان، بالضربة القاضية، لينجح لوجان بذلك في التحدي ، بعدما عجز الأخير عن إسقاطه بالقاضية ونجاح اليوتيوبر الشهير في مواجهته حتى آخر الجولات.

 

وبعد انتهاء المواجهة التاريخية، خرج الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر بتصريح تاريخي، إنهال خلاله بالإشادة على مواطنه اليوتيوبر الأمريكي الشهير، قائلًا: " لقد استمتعت بمواجهة اليوم، وعليكم أن تدركوا أنني لم أعد 21 عامًا ، لكن من الجيد أن أتحرك مع هؤلاء الشباب ، واختبر مهاراتي لمجرد الحصول على بعض المرح ، و لقد فوجئت بما قدمه بول لوجان على أرض الحلبة، هو مقاتل شاب عظيم، وقوي للغاية، إنه أفضل مما كنت أعتقده ".

 

وأضاف الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر :" كان منافسًا قويًا وخشنًا للغاية، لقد قدم عملًا جيدًا، وقد استمتعت، لقد فوجئت به الليلة ".

 

وبعد انتهاء هذه المباراة الاستعراضية النادرة اشترى الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر 9 سيارات جديدة من الموديلات الفاخرة بقيمة مليون دولار تقريبا، وتشمل سيارتي رولزرويس جوست، ومرسيدس إس كلاس مايباخ ودودج جورني 2021 وسيارتي دودج تشارجر وثلاث سيارات دودج تشالنجر، كهدايا لأصدقائه وأقاربه باستثناء سيارات جوست .

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