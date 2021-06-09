تفاصيل الإطاحة بشركة الـ var الإنجليزية من الدورى المصري

أطاحت اللجنة الثلاثية المؤقتة فى اتحاد الكرة بشركة الـ var الإنجليزية من تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز ورفض التعاقد معها.

قال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة رفض عرض الشركة الإنجليزية بالحصول على 3100 دولار فى المباراة الواحدة فى الدورى الممتاز أو كأس مصر.

استطرد: اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة فضلت الإبقاء على الشركة الإسبانية المكلفة بتطبيق تقنية الفيديو فى المسابقات المحلية نظير 1800 دولار فى المباراة الواحدة.

أشار إلى أن عرض الشركة الإنجليزية الذى تم رفضه من قبل اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة تضمن توفير كافة العربات والتجهيزات الخاصة بلقاءات الدورى المحلى وكأس مصر.

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن تراجع مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية عن التعاقد مع الشركة الإنجليزية لتطبيق الـ var فى الدورى.

وعقدت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة جلسة مع ممثلي الشركة الإنجليزية، فى وقت سابق؛ من أجل تولى مهام تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتازالإنجليزية بعد الأخطاء الصادرة من جانب الشركة الإسبانية الحالية.



وقال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، قررت إعادة النظر فى ملف التعاقد مع الشركة الإنجليزية الجديدة لتطبيق تقنية الفيديو؛ بعد دراسة الأمر من النواحي كافة.

وأشارت المصادر الى أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة قررت استمرار الشركة الإسبانية الحالية التى تتولى ملف تطبيق تقنية الفيديو (var)، رغم عدم اقتناع اللجنة بها نظرا لصدور أخطاء خلال المباريات الأخيرة فى المسابقة المحلية.

ولفتت إلى أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة كانت لديها رغبة فى الاستعانة بالشركة الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نظيرتها “الإسبانية”؛ من أجل تطبيق تقنية الفيديو في 4 مباريات خلال يوم واحد بالمسابقة المحلية؛ لمحاولة إنهاء الدورى الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.