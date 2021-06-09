عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الإطاحة بشركة الـ var الإنجليزية من الدورى المصري

تقنية الفيديو
تقنية الفيديو

أطاحت اللجنة الثلاثية المؤقتة فى اتحاد الكرة بشركة الـ var الإنجليزية من تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز ورفض التعاقد معها.

 

قال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة رفض عرض الشركة الإنجليزية بالحصول على 3100 دولار فى المباراة الواحدة فى الدورى الممتاز أو كأس مصر.

 

استطرد: اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة فضلت الإبقاء على الشركة الإسبانية المكلفة بتطبيق تقنية الفيديو فى المسابقات المحلية نظير 1800 دولار فى المباراة الواحدة.

 

أشار إلى أن عرض الشركة الإنجليزية الذى تم رفضه من قبل اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة تضمن توفير كافة العربات والتجهيزات الخاصة بلقاءات الدورى المحلى وكأس مصر.

 

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن تراجع مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية عن التعاقد مع الشركة الإنجليزية لتطبيق الـ var فى الدورى.

 

وعقدت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة جلسة مع ممثلي الشركة الإنجليزية، فى وقت سابق؛ من أجل تولى مهام تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتازالإنجليزية بعد الأخطاء الصادرة من جانب الشركة الإسبانية الحالية.


وقال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، قررت إعادة النظر فى ملف التعاقد مع الشركة الإنجليزية الجديدة لتطبيق تقنية الفيديو؛ بعد دراسة الأمر من النواحي كافة.

 

وأشارت المصادر الى أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة قررت استمرار الشركة الإسبانية الحالية التى تتولى ملف تطبيق تقنية الفيديو (var)، رغم عدم اقتناع اللجنة بها نظرا لصدور أخطاء خلال المباريات الأخيرة فى المسابقة المحلية.

 

ولفتت إلى أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة كانت لديها رغبة فى الاستعانة بالشركة الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نظيرتها “الإسبانية”؛ من أجل تطبيق تقنية الفيديو في 4 مباريات خلال يوم واحد بالمسابقة المحلية؛ لمحاولة إنهاء الدورى الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.

اللجنة الثلاثية المؤقتة فى اتحاد الكرة var تقنية الفيديو الدوري الشركة الانجليزية كأس مصر الشركة الإسبانية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف سبب مؤجلات الأهلي وبيراميدز وموقف الزمالك

اتحاد الكرة فى ورطة .. تأجيل معسكر حكام ال var لاشعار اخر

ترشيحاتنا

تهديد وجودي.. دبلوماسي سابق: 3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

موتورولا تنافس سامسونج بهاتف جديد مع قلم ذكي

البنك المركزي يشرح حركة الأسواق العالمية "عن الأسبوع الماضي".. تفاصيل

سيارات بالملايين .. ملاكم أمريكي يهدي أصدقائه مركبات فاخرة

تفاصيل الإطاحة بشركة الـ var الإنجليزية من الدورى المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإنتاج الحربي 2-0 وديا

التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة حول سبب جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس

رسالة غامضة من عبدالله جمعة تشعل السوشيال ميديا|شاهد

بسبب الأهلي.. كارتيرون يضع شرطا وحيدا لخوض مبارايات الدوري

الصحة تعلن فئات مستثناه من تلقي لقاح فيروس كورونا

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ