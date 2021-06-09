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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مديرة مودة: البرنامج يستهدف الشباب المقبل على الزواج ..فيديو

برنامج مودة
برنامج مودة

قالت دكتورة راندا فارس مديرة برنامج مودة بوزارة التضامن الإجتماعي إن برنامج "مودة"  يستهدف الشباب المقبل على الزواج بين 18- 25 سنة، ولدى وزارة التضامن 118 مكتب توجيه استشارات أسرية لمتابعة الحالات.

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وأضافت فارس خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم  تنفيذ ما يزيد على 310 جلسات تدريبية على مستوى 7 محافظات منذ شهر رمضان الماضى، للوصول إلى 20 ألف طالب وطالبة.

 

وتابع مديرة برنامج مودة بوزارة التضامن الإجتماعي  إن الباب مفتوح لأى مواطن أو مواطنة تريد الحفاظ على كيان الأسرة، فى إطار هذا البرنامج.

 

وأشار فارس إلى أن الجامعات المصرية أول الشركاء لبرنامج "مودة"، للعمل فى مختلف التجمعات الشبابية، وعلى مستوى معسكرات التجنيد التابعة لوزارتى الدفاع والداخلية.

 

المنصة الالكترونية وزارة التضامن الجامعات المصرية وزارة التضامن الاجتماعي شهر رمضان

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