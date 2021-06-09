عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| العاصمة الإدارية الجديدة.. حلم تحول إلى واقع بسواعد وإرادة مصرية

صدى البلد

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حمل عنوان «العاصمة الإدارية الجديدة.. حلم تحول إلى واقع بسواعد وإرادة مصرية».


وأظهر التقرير، حجم العمل في العاصمة الإدارية والانشاءات التي أوشكت على الانتهاء والإنجازات في الأحياء المختلفة بداخلها.


وقال المهندس حسام البري، أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، إن ما تم إنجازه المرحلة الأولى فقط وهي عبارة عن 18 برجا، مضيفا أنه بعد ذلك نبدأ في المرحلة الثانية.


وأضاف أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، أن هذا البرج يعرف بالأيقوني وسيكون أكبر في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن نعمل هنا منذ 3 أعوام تقريبا. 

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديد لمرحلة الثانية الإنشاءات

موضوعات متعلقة

السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة.. فيديو

ترشيحاتنا

تهديد وجودي.. دبلوماسي سابق: 3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

موتورولا تنافس سامسونج بهاتف جديد مع قلم ذكي

البنك المركزي يشرح حركة الأسواق العالمية "عن الأسبوع الماضي".. تفاصيل

سيارات بالملايين .. ملاكم أمريكي يهدي أصدقائه مركبات فاخرة

تفاصيل الإطاحة بشركة الـ var الإنجليزية من الدورى المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإنتاج الحربي 2-0 وديا

التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة حول سبب جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس

رسالة غامضة من عبدالله جمعة تشعل السوشيال ميديا|شاهد

بسبب الأهلي.. كارتيرون يضع شرطا وحيدا لخوض مبارايات الدوري

الصحة تعلن فئات مستثناه من تلقي لقاح فيروس كورونا

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ