شاهد| العاصمة الإدارية الجديدة.. حلم تحول إلى واقع بسواعد وإرادة مصرية

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حمل عنوان «العاصمة الإدارية الجديدة.. حلم تحول إلى واقع بسواعد وإرادة مصرية».



وأظهر التقرير، حجم العمل في العاصمة الإدارية والانشاءات التي أوشكت على الانتهاء والإنجازات في الأحياء المختلفة بداخلها.



وقال المهندس حسام البري، أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، إن ما تم إنجازه المرحلة الأولى فقط وهي عبارة عن 18 برجا، مضيفا أنه بعد ذلك نبدأ في المرحلة الثانية.



وأضاف أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، أن هذا البرج يعرف بالأيقوني وسيكون أكبر في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن نعمل هنا منذ 3 أعوام تقريبا.