لأول مرة.. أعلى البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صورة

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من البرج الأيقوني بالعاصمة.



من جانبه قال المهندس حسام البري، أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، إن هذا البرج يعد من أهم الأعمال التي يتم تنفيذها في حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديد، مضيفا أن هذا البرج يتم العمل فيه على قدما وساق للانتهاء منه سريعا.



وأكد البري، أن هذا البرج يطلق عليه البرج الإيقوني، لافتا إلى أن هذا البرج تم تصميمه وفقا لمعايير على مستوى عالي، وخاصة أن واجهة البرج ستكون من نوع معين من الزجاج.



وتابع المهندس حسام البري، أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، أن كل برج له 3 بدروم، ومنطقة جراج وعملين حساب كل التفاصيل في انشاء البرج، لافتا إلى أن حي المال والأعمال من أهم الأحياء في العاصمة الإدارية الجديدة.

