قبول الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020/ 2021 .

وأضاف احمد جلال لـ صدي البلد أن أي طالب يشعر بأعراض مرضية عليه عدم الحضور إلى الكلية مع ابلاغ المرشد الأكاديمي لحفظ حقه مع اتباع كافة الخطوات المعلن عنها سابقا للطلاب لقبول العذر الطبي للطالب.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

واعتمد الدكتور احمد جلال المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالاتي:

_يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أدائه الامتحان

_ لن يسمح بدخول أي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان

_ يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا .