خبير اقتصادى: العاصمة الإدارية بوصلة الاستثمار العقارى فى مصر

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المدن الذكية أو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى الفترة المقبلة، ولكن بشرط التسويق الجيد لها من خلال إبراز الإنجازات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال المشروعات التنموية المختلفة.

وأضاف رشاد عبده، فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفكر فى الجيل الحالى والقادم، ولذلك يعمل على إطلاق العشرات من المشروعات التنموية ومنها مدن الجيل الرابع، والتى تعتمد على البنية التحتية الحديثة، وتطوير البنية التحتية فى مختلف المدن، مشيراً إلى أنه يجب أن تعمم الفكرة على جميع المدن فى مصر وتطويرها لكى تصبح مدن ذكية.

وأوضح أن المشروعات القومية نجحت في تحريك السوق العقاري وأيضا المقاولات ودفع الاقتصاد للنمو و منعت حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التى قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات فى مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة.

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.

وأشار الدكتور رشاد عبده، إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت بوصلة الاستثمار العقارى فى مصر، ووجهة المستثمرين المحليين والأجانب.