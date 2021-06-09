وزارة الرياضة تدرس التطبيق.. برلماني يكشف تفاصيل بيع مراكز الشباب القديمة

قال النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة ، ذات القيمة التسويقية المرتفعة ،والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وانشاء مراكز شباب حديثة عليها .

وقال سويلم في بيان صحفي اليوم ، إن المقترح الذي تقدم به سيساعد في إنشاء مباني إدارية وملاعب ، وصالات جمانيزيوم وغيرها من الأنشطة الرياضية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية ، لافتا الي أن معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية مما يجعل سعر البيع مرتفع جدا وهو ما سينعكس بالإيجاب علي انشاء مراكز شباب جديدة .

وأشار الي أن لجنة الشباب بمجلس النواب تنسق مع وزارة الشباب لاصدار قانون يتيح أستغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها لمشروعات ذات النفع العام ، وانشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القياده السياسية ورئيس الوزراء.

وكشف سويلم ان لجنة الشباب تسعي خلال الفترة المقبلة لادخال تعديلات علي قانون الرياضة ، فضلا عن حرصها علي اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للامام ووجود لاعبين أكفاء في مختلف اللعبات ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية .

من ناحية أخري أشاد " سويلم " بالإنجاز الذي حققته النائبة هادية حسني ، وصعودها لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو ، مؤكدا انها نموذج مشرف لمصر وستستطيع إدخال البهجة علي قلوب المصريين بفوزها بالميدالية الذهبية.