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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزارة الرياضة تدرس التطبيق.. برلماني يكشف تفاصيل بيع مراكز الشباب القديمة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة ، ذات القيمة التسويقية المرتفعة ،والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وانشاء مراكز شباب حديثة عليها .

 

وقال سويلم في بيان صحفي اليوم ، إن المقترح الذي تقدم به  سيساعد في إنشاء  مباني إدارية وملاعب ، وصالات جمانيزيوم وغيرها من الأنشطة الرياضية  دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية ، لافتا الي  أن معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية مما يجعل سعر البيع مرتفع جدا وهو ما سينعكس  بالإيجاب علي انشاء مراكز شباب جديدة .

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وأشار الي أن لجنة الشباب  بمجلس النواب تنسق مع وزارة الشباب لاصدار قانون يتيح أستغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها  لمشروعات ذات النفع العام ، وانشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القياده السياسية ورئيس الوزراء.

 

وكشف سويلم ان لجنة الشباب تسعي خلال الفترة المقبلة لادخال تعديلات علي قانون الرياضة ، فضلا عن حرصها علي اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للامام ووجود لاعبين أكفاء في مختلف اللعبات ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية .

 

من ناحية أخري أشاد " سويلم " بالإنجاز الذي حققته النائبة هادية حسني ، وصعودها لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو ، مؤكدا انها نموذج مشرف لمصر وستستطيع إدخال البهجة علي قلوب المصريين بفوزها بالميدالية الذهبية.

مجلس النواب رئيس الوزراء الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة دورة الألعاب الأولمبية

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