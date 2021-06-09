أسامة نبيه: ودية وادي دجلة فرصة للاطمئنان على حالة اللاعبين

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مواجهة وادي دجلة الودية.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة الرابعة عصرا، على أحد ملاعب 6 أكتوبر، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أسامة نبيه إن مباراة الغد تعد فرصة جيدة للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن لقاء وادي دجلة سيشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أجل الاطمئنان على حالتهم الفنية قبل مواجهة أسوان في بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى الوصول باللاعبين لأعلى فورمة بدنية وفنية خلال فترة التوقف، من أجل الحفاظ على مسيرة الفريق الإيجابية في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.